شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية في رياضة الغطس والغطس العالي والسباحة التوقيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، مراسم توقيع بروتوكول لاستضافة مصر لثلاث بطولات دولية في ألعاب الغطس، والغطس العالي، والسباحة التوقيعية، وذلك خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2026م.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت مقصداً دولياً لاستضافة كبري البطولات والأحداث العالمية الرياضية بفضل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية في مصر والتي استطاعت إبهار العالم في مختلف البطولات العالمية التي استضافتها مصر الفترة الماضية على أرضها".

أعرب وزير الرياضة عن سعادته البالغة لاستضافة مصر بطولات الجائزة الكبرى في الغطس، وكأس العالم في الغطس العالي، وسلسلة بطولات السباحة التوقيعية، والتي تأتى في إطار التعاون المثمر والفعال بين الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد المصري للسباحة، وهو ما سيمثل نجاحاً كبيراً وجديداً للدولة المصرية في استضافة البطولات العالمية الرياضية.

تطرق الدكتور أشرف صبحى فى حديثه عن دعم الوزارة لخطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات والمهرجانات الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ مشروعات رياضية ذات عوائد اقتصادية وبرامج سياحية بهدف زيادة التردد والإشغال السياحي، ووضع برامج للأحداث الرياضية غير الرسمية والتي تساهم في تنشيط السياحة، ودعم العلاقة بين المجلس والجهات المعنية بالسياحة.

أضاف أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، تسعى لخلق فرص سياحية حقيقية من خلال استضافة، وتنظيم كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية سواءً القارية أو العالمية، موضحاً أن مصر باتت واحدةً من أفضل دول العالم لجذب الأحداث الرياضية العالمية، لافتاً إلى أن الأعوام السابقة شهدت تنظيم عدد من المهرجانات الرياضية والتي نالت إشادة العالم أجمع.



وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية



وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية



وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول استضافة مصر لثلاث بطولات دولية