رغم تصريحات الحضري بالتنازل.. تجديد حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى وآخرين في الشيخ زايد

الشارقة - اميمة ياسر - جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر، حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وآخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.

وكان عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر،قال إن ابنته ليس لها علاقة بالخناقة التي وقعت بين فرد أمن وشابين مؤخرا في الشيخ زايد، مؤكدا أن شدوى ستتنازل عن المحضر التي حررته الخاص بتحطم سيارتها.

وأضاف الحضري، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن ابنته كانت فى إحدى الصيدليات وعندما خرجت وجدت السيارة الخاصة بها قد تحطمت، ما دفعها لتحرير محضر إثبات حالة، موضحاً أنها كانت بصحبة خطيبها.

وأكد مدرب حراس، أن ابنته ليست مدانة في أي شىء، نافيا العديد من الشائعات التي أثيرت حول الواقعة.

وكان أشرف عبدالعزيز، محامي عصام الحضري وأسرته، نفى كل ما تم تداوله حول إصابة شدوى، بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكومباوند بمدينة الشيخ زايد، مؤكدًا أن الأمر عار تمامًا عن الصحة.

وقال محامي الحضري في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع على شاشة MBC مصر: «شدوى حررت محضرًا بإتلاف سيارتها فقط، هي كانت موجودة بالمصادفة مكنش معها حد، وكانت عربيتها مركونة بجوار مكان المشاجرة».

وأضاف: «المشاجرة بين موظف أمن واتنين شباب، وسيارتها تعرضت للإتلاف خلال حدوث المشاجرة، وشدوى لم تشترك في المشاجرة، ولا الشباب التي اتشاجروا مع فرد الأمن أصحاب شدوى».

وتابع: «شدوى كانت في صيدلية وعربيتها كانت مركونة بجوار المشاجرة، وشدوى عاملة بس محضر إتلاف عربيتها متهمة فيها فرد الأمن، ولكن لم تتعرض لأى إصابات، وابنة عصام الحضري ليس لها علاقة بالمشاجرة».