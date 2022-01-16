«التشكيل المتوقع.. القنوات الناقلة».. في غياب صلاح وماني.. ليفربول في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المتوقع أن يبدا ليفربول المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد.

الوسط: ألكسندر تشامبرلين - جوردان هندرسون - فابينيو.

الهجوم: كورتيس جونز - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

ونستعرض موعد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي.

وست هام يونايتد يستضيف ليدز يونايتد

المباراة تقام على ملعب لندن الأوليمبي فى تمام الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول يستضيف برينتفور

المباراة تقام فى تمام الرابعة عصراً على ملعب أنفيلد وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium