شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر بن شرقي مع المغرب فى ختام الدور الأول بأمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية نجاح منتخب المغرب فى التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة .

وجاء تأهل أسود الأطلسى ليزيد التساؤلات حول إمكانية مشاركة أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك مع منتخب بلاده فى المباراة المقبلة أمام الجابون، فى ختام مباريات الدور الأول، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وقبل تأهل المنتخب المغرب، تم استدعاء أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقائمة المنتخب المغربي في خطاب رسمي وصل للقلعة البيضاء، للانضمام للأسود فى المباريات المقبلة في البطولة، بعد تعرض بدر بانون لاعب الأهلى و المنتخب المغربى للإصابة بفيروس كورونا.

وما يزيد فرص مشاركة بن شرقى في مباراة الجابون بعد ضمان التأهل ورغبة الجهاز الفنى للمغرب فى منح الفرصة لعناصر أخرى ليكونوا جاهزين للمباريات المقبلة، ومن بينهم أشرف بن شرقي.

وجاءت مضاعفات بدر بانون نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين متتاليتين في فترة زمنية قصيرة، ولحاجة اللاعب إلى الراحة بسبب وجود التهاب على عضلة القلب تحتاج للراحة من مضاعفات الفيروس اللعين ولا تدعو للقلق.