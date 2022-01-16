شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم بيراميدز 2 / 1 ويتصدر المجموعة الأولى بكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.

المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، والمقاصة.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة من كلا الفريقين على مرمى الأخار، وتعرض حسين السيد "مرسيلو" لاعب بيراميدز للإصابة في العضلة الضامة، ليتم استبداله في الدقيقة 22 ونزول عمر جابر بدلاً منه.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حصل بيراميدز على "فاول" من على حدود منطقة جزاء فيوتشر سددها محمود صابر لترطتم فى يد محمد ربيعة ويحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار، ويسجل منها وليد الكرتى هدف التقدم فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفى الشوط الثانى كثف فيوتشر هجماته وحصل على ركلة جزاء فى الدقيقة 70 سجل منها ناصر ماهر هدف التعادل لفريقه، وحصل على جبر على بطاقة صفراء.

وفى الدقيقة 81 احتسب طارق مجدى ضربة جزاء لصالح بيراميدز بداعى عرقلة محمود وادى، ثم ألغى القرار بعدما عاد لتقنية الفار، وفى الدقيقة 90 سجل ناصر ماهر لاعب فيوتشر هدف التقدم لفريقه.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد توفيق - حسين السيد، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على دكة البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - محمود وادي - ناصر منسي - هشام محمد - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود الجباس - عماد ميهوب.

فيما ضم تشكيل فيوتشر كلاً من.. محمود حمدى فى حراسة المرمى، الدفاع: محمود مرعي - محمد أحمد ربيعة - طارق طه -انيست ابل، الوسط : أحمد رفعت - كريم وليد - ناصر ماهر - غنام محمد - محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، محمد رضا، عمر صلاح، عمر سافيولا، عربي بدر.