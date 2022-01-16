شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الفراعنة محسود.. الونش وفتوح وأكرم 3 إصابات تقسم خط ظهر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه المنتخب الوطني حظاً متعثراً فى الإصابات التي تعرض لها عدد من نجومه، على هامش مشاركتهم مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الكاميرون، وذلك بعد مرور مباراتين فقط من دور المجموعات.

جاءت الإصابات لتضرب الفراعنة فى خط واحد بـ3 لاعبين دفعة واحدة، بدأ الأمر بإصابة أكرم توفيق ظهير أيمن المنتخب الوطني بقطع فى الرباط الصليبي في الدقائق الأولى من مباراة مصر ونيجيريا بالجولة الأولى.

الضربة الثانية للفراعنة كانت بإصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشد فى السمانة وذلك بعد مباراة نيجيريا أيضاً ليغيب عن مواجهة غينيا فى الجولة الثانية ويتأكد أيضاً غيابه عن مواجهة السودان فى الجولة الثالثة.

أما الضربة الثالثة فكانت بخروج محمود حمدى الونش مدافع المنتخب من مباراة غينيا بيساو الأخيرة، بعد شعوره بآلام فى العضلة الأمامية، حيث تقرر خضوع اللاعب لأشعة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر فى الجولة الأولى بهدف نظيف أمام نيجيريا، قبل أن يصحح المسار ويفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف ويتقدم للمركز الثاني في مجموعته.

ويعتمد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، على عمر كمال عبد الواحد في قيادة الجبهة اليمنى بعد تأكد غياب أكرم، ومحمد عبد المنعم بدلاً من الونش، وأيمن أشرف بدلاً من أحمد فتوح.