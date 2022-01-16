شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل طارق حامد والسعيد وفقرة ترفيهية فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد. كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات ترفيهية، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات ترفيهية.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية للاعبي الفريق.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.