شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى مواجهة حتمية مع أحد الرباعى الكاميرون والسنغال والجزائر وكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس فى جاروا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة.

ونجح المنتخب الوطني فى تحقيق فوزه الأول بالبطولة بعد الخسارة من نيجيريا فى المباراة الأولى ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الثانى، خلف النسور الخضراء أصحاب الصدارة بـ6 نقاط، وتذيل منتخبا السودان وغينيا بيساو الترتيب بنقطة لكل منهما.

وأصبح طريق مصر غاية فى الصعوبة بعد الخسارة من نيجيريا فى المباراة الأولى ليصبح الفراعنة بعيدين عن صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وسيكون الفراعنة فى أحد المركزين الثانى أو الثالث حال التأهل إلى الدور التالي، أو الرابع وتوديع البطولة وفقًا للسيناريوهات التالية..

ولم يحسم سوى نيجيريا تأهله للدور التالي بعد جمع 6 نقاط بصرف النظر عن مباراته الأخيرة أمام غينيا بيساو، ولايزال الثلاثى مصر صاحب الـ3 نقاط والسودان صاحب النقطة وغينيا صاحبة نفس الرصيد، يمتلكون فرصًا متفاوتة فى التأهل إلى دور الـ16 والخروج أيضًا من البطولة.

وتختتم مباريات المجموعة الأربعاء المقبل عندما يلتقى منتخبى مصر مع السودان ونيجيريا مع غينيا بيساو.

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

فرص تأهل مصر إلى دور الـ16 التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

التأهل كأفضل ثوالث

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث يتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل، وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

سيناريوهات الخروج من البطولة

سيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.

المنتخبات التى تنتظر الفراعنة حال التأهل

حال التأهل كثاني المجموعة سيكون المنتخب فى مواجهة نارية أمام متصدر المجموعة الخامسة، والتى يتنافس على صدارتها كل من كوت ديفوار والجزائر.

وحال التأهل كثالث المجموعة ضمن أفضل ثوالث، سيكون المنتخب الوطني فى مواجهة أمام متصدر المجموعة الأولى أو الثانية والتي يتصدرها كل من الكاميرون أصحاب الضيافة في المجموعة الأولى بعد الفوز فى أول مباراتين، والسنغال أو غينيا متصدرى المجموعة الثانية حتى الآن بعد جمع 4 نقاط من أول مباراتين.