شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يواصل استبعاد الحرس القديم أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي فى كأس الرابطة استمرار موسيماني المدير الفني للأهلي فى سياسة الاستعانة بالعناصر الشابة ومنحهم الفرصة فى بطولة كأس الرابطة.

وأعلن بتسو موسيماني قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة، وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبد الجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وبذلك تشهد القائمة استمرار غياب كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد عبد القادر وعلى لطفي وإنضم إليهم محمد هانى و صلاح محسن الذي شارك في لقاء الجونة الأخير، فيما شهدت القائمة تواجد عمار حمدى الذى غاب عن لقاء الجونة.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.