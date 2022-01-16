شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على فيوتشر بهدف "الكرتى" فى الوقت القاتل من الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فيوتشر وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على ملعب السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد سجله وليد الكرتى من ضربة جزاء.

ولم يشهد الشوط خطورة من كلا الفريقين على مرمى الأخار، وتعرض حسين السيد "مرسيلو" لاعب بيراميدز للإصابة في العضلة الضامة، ليتم استبداله في الدقيقة 22 ونزول عمر جابر بدلاً منه.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حصل بيراميدز على "فاول" من على حدود منطقة جزاء فيوتشر سددها محمود صابر لترطتم فى يد محمد ربيعة ويحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار، ويسجل منها وليد الكرتى هدف التقدم فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد توفيق - حسين السيد، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على دكة البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - محمود وادي - ناصر منسي - هشام محمد - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود الجباس - عماد ميهوب.

فيما ضم تشكيل فيوتشر كلاً من.. محمود حمدى فى حراسة المرمى، الدفاع: محمود مرعي - محمد أحمد ربيعة - طارق طه -انيست ابل، الوسط : أحمد رفعت - كريم وليد - ناصر ماهر - غنام محمد - محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، محمد رضا، عمر صلاح، عمر سافيولا، عربي بدر.