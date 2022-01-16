شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبى الزمالك وتدريبات تأهيلية قبل المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وتولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية لتحقيق الفوز في مباراة فاركو المقبلة في كأس الرابطة. وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريبات، حيث يرغب الخواجة الفرنسى رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي إقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.