شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الغيابات فى صفوف منتخب مصر قبل مواجهة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراة الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى الكاميرون، أمام السودان الأربعاء المقبل، وتحديدا فى التاسعة مساءً، وهى المباراة التى تحسم موقف منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 فى البطولة.

س: متى تقام مباراة منتخب مصر والسودان؟

ج: تقام مباراة مصر والسودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

س: هل يعانى منتخب مصر من غيابات قبل مباراة السودان؟

ج: بالفعل، يعانى منتخب مصر العديد من الغيابات قبل مباراة السودان المقبلة بسبب الإصابات.

س: ما هى تفاصيل هذه الغيابات؟

ج: يفتقد منتخب مصر كلاً من أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد فتوح أمام السودان.

س: ما طبيعة هذه الإصابات؟

ج: يعانى أكرم توفيق من قطع فى الرباط الصليبى وعاد بالفعل إلى القاهرة، كما يعانى الونش من آلام فى العضلة الأمامية، بينما يشكو فتوح من شد فى عضلة السمانة.

س: كيف يتغلب كيروش على الغيابات؟

ج: يجهز كيروش البدلاء حيث يشارك عمر كمال بدلا من أكرم توفيق، بينما يشارك أيمن أشرف بدلا من فتوح فى الناحية اليسرى، ويفاضل كيروش بين محمود علاء ومحمد عبد المنعم لتعويض الونش.