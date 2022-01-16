شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أكرم توفيق بعد إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أكرم توفيق نجم الأهلي ومنتخب مصر على طمأنة محبيه ومتابعيه بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية الكاميرون.

ونشر أكرم توفيق رساله عبر حسابة على فيس بوك، قال فيها: "قُل لَن يُصيبَنا إِلّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا، ‏مادام أن الله كتب فإن القلب قد ثبت، ومادام القدر جارٍ فإن النفس مطمئنة، ومادام أن الأمر كله بيد اللَّهِ ، فلا خوف ولا حزن باقٍ …دعواتكم ".



حساب اكرم توفيق

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق نجم الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى، على أن يجرى اللاعب فترة التأهيل بمركز إسباير العالمى بقطر، وكان أكرم توفيق قد عاد للقاهرة أمس، السبت، قادماً من الكاميرون بعد تعرضه للإصابة برفقة المنتخب الوطنى المشارك فى كأس الأمم الأفريقية هناك.

ويرغب أكرم توفيق فى إجراء العملية الجراحية فى أقرب وقت لبدء فترة التأهيل من الإصابة والعودة للملاعب فى أسرع وقت ممكن.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة علاج أكرم توفيق من إصابة الصليبى، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث أصيب اللاعب مع المنتخب خلال مشاركته أمام نيجيريا فى بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.