"ضم 18 ناشئاً".. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين ببطولة كأس الرابطة.

وعاد عمار حمدي لاعب الوسط بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأدت إلي غيابه عن مواجهة الجونة فيما استمر كريم فؤاد بعد شفاءه من آلام العضلة الخلفية التي لحقت به خلال نفس المواجهة.

ويغيب عن الأهلي 13 لاعباً لأسباب مختلفة بخلاف الدوليين في منتخب مصر وهم : على لطفي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن .

وضمت القائمة 23 لاعباً منهم 18 ناشئاً حيث يتواجد فقط الخماسي : محمود وحيد ومحمد محمود وكريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن من الكبار.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

الدفاع :محمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد .

وسط الملعب : أحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وزياد طارق.

الهجوم : أحمد سيد غريب ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.