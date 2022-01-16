القلب الشجاع.. لاعبون بمصر تحدوا المرض وعادوا لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصدَّر الكندي ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، المشهد في الأيام القليلة الماضية بعد توقفه عن المشاركة في تدريبات الفريق خلال الوقت الحالي بسبب معاناته من التهاب خفيف في القلب.

وعانى ديفيز (21 عاما) من التهاب بسيط في القلب عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ليغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع على الأقل.

وشهدت ملاعب كرة القدم إصابة العديد من اللاعبين بمشاكل في القلب، وكان منهم مَن تغلب على هذه المشاكل وأكمل مسيرته محافظا على صحته.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز اللاعبين الذين ارتطبت أسمائهم بمصر وأكملوا مسيرتهم بعد المعاناة من مشاكل في القلب بعالم كرة القدم:

جون أنتوي

أثير جدل كبير حول الغاني جون أنتوي أثناء صراع الأهلي والزمالك على ضمه عندما كان يلعب في الإسماعيلي عام 2015، قبل أن يؤكد مرتضى منصور رئيس الأبيض أن اللاعب يعاني من تضخم في عضلة القلب.

وأكد مرتضى أن جون أنتوي يعاني من مشكلة على مستوى القلب، وقال: "لم نكن نريد ضمه لأن مُصاب بتضخم في عضلة القلب، ولذلك تخلص منه الإسماعيلي والشباب السعودي".

لكن الأهلي أعلن ضم أنتوي من الشباب السعودي بعد اجتياز المهاجم الغاني للفحوصات الطبية بنجاح عقب انتشار مخاوف حول صحته، مشيرا إلى أنها أثبتت سلامته تمامًا وعدم وجود أي مشاكل طبية في التقارير التي أجراها.

كما أكد مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي وقتها، سلامة اللاعب، مشيرًا إلى أن تضخم عضلة قلبه أمر طبيعي يوجد عند معظم لاعبي الكرة والرياضيين.

وقال الباز في تصريحات تلفزيونية: "عضلة أي لاعب رياضي تكون أكبر وأقوى من الإنسان العادي حتى يتحمل المجهود المبذول خلال ممارسته الرياضة وخوضه المباريات، الأمر لا يُقتصر فقط على أنطوي، وتظهر لدى معظم اللاعبين في الآشعة التلفزيونية لعضلة القلب"، متسائلا: "كيف يكون أنطوي مريض بالقلب وقد نجح مع الدراويش في التربع على صدارة هدافي الدوري!".

ولا يزال جون أنتوي (29 عاما) يمارس كرة القدم حتى الآن بعد تعاقد طلائع الجيش معه من بيراميدز، ويعد المهاجم الغاني الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري.

أحمد حسن كوكا

فشل النجم المصري في الانتقال لفريق بنفيكا البرتغالي بعد فشله في اجتياز الفحوصات الطبية للفريق.

وكان كوكا قد خضع لكشف طبي تمهيداً لانتقاله إلى بنفيكا لكنه فشل في اجتيازه بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن وجود مشكلة بسيطة في القلب.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن كوكا خضع لقسطرة في القلب حتى يستطيع الانتقال لبنفيكا.

وخضع كوكا لكشف طبي آخر وفشل في اجتيازه بسبب نفس المشكلة المتواجدة لديه في القلب.

فابريس أونداما

كان الأهلي قريبا في 2014 من التعاقد مع الكونغولي فابريس أونداما جناح الوداد المغربي وقتها، لكن إدارة النادي رفضت ضمه بعد اكتشاف معاناة اللاعب من مشاكل في القلب.

كاد أونداما أن يلقى حتفه في نوفمير 2013 في ديربي كازبلانكا بعد أن سقط مغشيا عليه وبلع لسانه، إلا أن الجهاز الطبي للوداد تدخل في الوقت المناسب وأنقذ اللاعب.

أودا مارشال

5 أشهر فقط قضاهم النيجيري أودا مارشال مع الإسماعيلي بعد التعاقد معه في يناير 2019 من نادي إنبي عقب ظهور اللاعب بمستوى متواضع ليتم فسخ عقده لعدم تسجيله أي هدف.

ووفقا لتقرير طبي، تبيَّن أن نادي إنبي قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب لأسباب صحية في القلب، بعدما أوصى الأطباء بعدم ممارسته منافسات رياضية.

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