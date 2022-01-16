مدرب الكاميرون: نستهدف التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد البرتغالي أنطونيو كونسيساو المدير الفني للمنتخب الكاميروني أنه يستهدف التأهل مع "الأسود" لنهائي كأس الأمم الأفريقية الذي سيقام يوم السادس من فبراير المقبل على ملعب بول بيا في ياوندي.

وقال أنطونيو كونسيساو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد الهدف النهائي هو الحصول على الكأس يوم السادس من فبراير المقبل على ملعب بول بيا.

وأضاف :"أعتقد أن فريقي يحرز تقدمًا من مباراة إلى أخرى وأن الضغط الإيجابي من الجمهور الكاميروني يؤدي إلى تعزيز حظوظ الفوز باللقب بعد عشرين يومًا".

وأوضح:" بصفتي مدربًا للأسود فإن خوض كأس الأمم الأفريقية على أرضنا يمثل ضغطًا إيجابيًا علينا.. نريد أن نكمل المشوار للنهاية، لذلك سيتعين علينا العمل كثيرًا ولعب مباراة تلو الأخرى ، خطوة بخطوة".

وتابع:" كل الشعب الكاميروني ينتظر انتصار الأسود التي لا تقهر والتي ترفع علم البلا... يدفعنا تاريخ الكاميرون للمضي قدمًا إلى أبعد مدى ، والسعي للفوز وإضافة نجمة سادسة".

وأكد :" أمامنا طريق طويل للوصول إلى النهائي ، مع بعض الصعوبات بالتأكيد الأمر متروك لنا للاستمتاع ، والحفاظ على زخمنا ، ولعب كرة القدم ، خاصة وأن كل المباريات صعبة".