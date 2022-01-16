شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، فوزاً مهماً وصعباً على غينيا بيساو بهدف نظيف سجله النجم محمد صلاح أمس السبت، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.

التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

التأهل كأفضل ثوالث

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

الخروج من البطولة

سيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.