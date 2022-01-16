شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنتخبات المشاركة فى بطولة أفريقيا لناشئات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد فى كوت ديفوار مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 17 لكرة اليد للناشئات مواليد 2004 ، التى تستضيفها غينيا فى الفترة من من 26 فبراير حتى 6 مارس 2022.

وتأكد مشاركة 5 منتخبات أفريقية فى البطولة هى: منتخب مصر - منتخب غينيا ( البلد المنظم للبطولة) - منتخب الجزائر - منتخب سيراليون - ومنتخب غينيا بيساو.

تقام بطولة الأمم الأفريقية للناشئات مواليد 2004 فى نسختها ال 17 لكرة اليد فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير حتى 6 مارس 2022 و يضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات كابتن محمد فرغلى مدير فنى - كابتن شريف الشامى مدرب عام -كابتن ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - كابتن محمد سليمان محلل اداء فنى كابتن حفنى عبد المقصود مدرب الاحمال - كابتن شيرين منصور مدير ادارى - دكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.