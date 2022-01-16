أحمد عبد القادر يشارك فى تدريبات الأهلي استعداداً للإسماعيلى

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يشارك فى تدريبات الأهلي استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وعاد عبدالقادر للمشاركة فى التدريبات بعدما تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعدما جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.
وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.
وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي و السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.
ويخوض الفريق مبارياته المقبلة على النحو التالي :
الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.