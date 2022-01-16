أكرم توفيق يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد وصوله القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك تواصلا مستمرا مع أكرم توفيق لاعب الفريق عقب عودته إلى القاهرة، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأوضح طبيب الأهلى أن اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون، وحصل على راحة بسبب طول رحلة العودة إلى القاهرة.
وأشار إلى أنه سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة للوقوف على تطورات إصابته قبل بدء التجهيز للعملية الجراحية، حيث يجرى الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي .
وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته أمام نيجيريا بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون.