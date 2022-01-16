شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك تواصلا مستمرا مع أكرم توفيق لاعب الفريق عقب عودته إلى القاهرة، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح طبيب الأهلى أن اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون، وحصل على راحة بسبب طول رحلة العودة إلى القاهرة.

وأشار إلى أنه سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة للوقوف على تطورات إصابته قبل بدء التجهيز للعملية الجراحية، حيث يجرى الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي .

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته أمام نيجيريا بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون.