شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حامد لاعب المصرى يكشف دور وادى فى توقيعه للنادى ويوجه رسالة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفلسطيني ياسر حامد ، مدافع النادى المصرى الجديد، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى النادى المصرى لمدة موسمين ونصف، مؤكداً على سهولة عملية المفاوضات، وقال ياسر فى تصريحات للموقع الرسمى للنادي، "سبق لى اللعب فى أتلتيك بلباو خمس سنوات، وهو نادٍ يمتلك أحد أفضل الأكاديميات الكروية فى أوروبا، بعد ذلك لعبت لـ أريناس وجيارتا وسانتورتزى وليوا وبورتوجاليتي، ثم البسيتين البحرينى وأخيراً المصري.

وأضاف حامد، المفاوضات كانت سهلة للغاية لأن رغبة النادى ورغبتى كانت واحدة، والاتفاق كان سهلاً جدًا، ووقعت للمصرى عامين ونصف، سعيد لتواجدى هنا وجاهز للبدء مع الفريق".

وأشار لاعب المصري إلى أن الاستقبال كان عظيماً من زملائى بالفريق وشاركت بالتدريبات، أعرف معين الشعبانى مدرب الفريق من قبل، كان المدير الفنى للترجى التونسي، وسعيد للتدريب تحت قيادته ولدى أمل فى تحقيق طموحاتى معه.

وتابع، كما أعرف النادى المصرى من قبل فهو فريق كبير فى مصر والعالم، كل الناس يعرفه، وسعيد وفخور لتواجدى هنا وأتمنى الظهور بمستوى طيب مع الفريق، أتعلم العربية شيئاً فشيئاً، وأتمنى أن أنحدث بها خلال أشهر.

وأضاف حامد، "أبى فلسطينى وأمى إسبانية وولدت فى إسبانيا وقضيت معظم حياتى هناك، هناك عدد من اللاعبين الفلسطينيين لعبوا للمصرى من قبل مثل محمود وادى ومحمد بلح ومحمد صالح، وأخبرونى أن النادى المصرى كبير ومن أفضل الأندية فى مصر.

واختتم: جمهور المصرى مدهش ويشجعون النادى بشدة وأعدهم ببذل قصارى جهدى وسوف أقاتل للدفاع عن النادى وأتمنى تحقيق طموحاتى بمساعدتهم.