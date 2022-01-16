شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد مصير شيكابالا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مصير محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق من المشاركة مع الفريق أمام فاركو من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

وشارك شيكابالا فى تدريبات الفريق التى أقيمت أمس بعد تماثله للشفاء وتعافيه من فيروس كورونا، الذى أبعده مؤخراً عن مران الفريق الأبيض.

وتشير التوقعات إلى أن الفهد الأسمر سيشارك فى جزء من مباراة فاركو، خاصة أن الناحية البدنية سيكون لها دور فى مشاركته باللقاء، فى ظل ابتعاده عن المباريات فترة طويلة سواء بسبب الإيقاف أو الإصابة.

وغاب شيكابالا عن مباراة الزمالك الماضية أمام إنبى فى أولى مباريات الفريق ببطولة كأس الرابطة، ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة، والتى انتهت بالتعادل السلبى.