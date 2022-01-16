طموحات صلاح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي على جائزة "الأفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم غدا الاثنين صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ساعة التتويج لأفضل نجوم وإنجازات اللعبة في عام 2021 .

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ غدا حفل توزيع جوائز "الأفضل" في استفتاء الفيفا لعام 2021 الذي شهد العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم رغم استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكالعادة ، تستحوذ جائزة أفضل لاعب على معظم الاهتمام في هذا الحفل حيث يراود الحلم ثلاثة من أفضل نجوم اللعبة خلال عام 2021 لنيل هذه الجائزة التي سيتم الكشف عن الفائز بها في ختام توزيع الجوائز.

وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات ، يخوض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هذه التجربة ببلوغه القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة حيث يتنافس على الجائزة الأبرز مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توج بالجائزة في نسختها الماضية لعام 2020 .

ويتطلع صلاح ، الذي حل ثالثا في 2018 ، إلى أن يحالفه الحظ هذه المرة ويتوج بجائزة أفضل لاعب في استفتاء الفيفا ليكون ثاني لاعب فقط من خارج قارتي أوروبا وأمريكا ينال هذا الشرف حيث كان الليبيري جورج ويا هو الوحيد الذي كسر احتكار القارتين للجائزة وذلك في 1995 .

وفي المقابل ، يحلم نجم كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى التفوق مجددا على منافسيه وخطف جائزة "الأفضل" ، بعدما توج بها للمرة الأولى في مسيرته الرياضية وذلك في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما يراود الأمل ميسي في تعزيز الرقم القياسي ، الذي يحمله في عدد مرات الفوز بالجائزة علما بأن آماله سترتكز بشكل كبير على إنجاز وحيد في 2021 وهو الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) .

وفاز ميسي بالجائزة ست مرات سابقة (رقم قياسي) كانت أولها في 2009 وأحدثها في 2019

وكان ميسي ورونالدو احتكرا الجائزة على مدار سنوات طويلة منذ 2008 وحتى عام 2019 باستثناء فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في 2018 بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده.

وأوضح الفيفا أن التصويت سيتم على 11 جائزة في مقدمتها جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة على مدار العام.

ويقدم الفيفا في حفله غدا 11 جائزة هي (أفضل لاعب- أفضل لاعبة- أفضل مدرب- أفضل مدرب كرة نسائية- أفضل حارس مرمى- أفضل حارسة مرمى- التشكيلة المثالية- التشكيلة المثالية على مستوى السيدات- جائزة اللعب النظيف- جائزة بوشكاش لأفضل هدف- جائزة أفضل تشجيع) .

وتم اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين من خلال عملية تصويت مجمع تشتمل على أصوات قادة ومدربي كل من منتخبات العالم وتصويت عبر الانترنت بمشاركة المشجعين إضافة لتصويت ممثلي وسائل الإعلام.

وطبق الفيفا نفس طريقة التصويت أيضا في التصويت على المرشحين لجائزتي أفضل حارس مرمى وحارسة مرمى في العالم للنسخة الثانية على التوالي بعدما كان التصويت في نسخة 2019 لهذه الجائزة قاصرا على لجنة منتقاة.

كما يشهد الحفل الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2021 والتي تضم 11 لاعبا يتم اختيارهم من خلال استفتاء يجرى بالاشتراك بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) وأيضا التشكيلة المثالية على مستوى السيدات.

كما تقدم في الحفل جائزتا اللعب النظيف وأفضل مشجعين.