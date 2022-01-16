شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لليوم السابع: بنتى ملهاش علاقة بخناقة الشيخ زايد وهتتنازل عن المحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول تعليق له على الأزمة الأخيرة، أكد عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن ابنته ليس لها علاقة بالخناقة التى وقعت بين فرد أمن وشابين مؤخرا فى الشيخ زايد.

وقال الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ابنته شدوى كانت فى إحدى الصيدليات وعندما خرجت وجدت السيارة الخاصة بها قد تحطمت، ما دفعها لتحرير محضر إثبات حالة، موضحاً أن ابنته كانت بصحبة خطيبها.

وأضاف السد العالى، أن ابنته حررت محضر إثبات حالة وليست مدانة فى أى شىء متسائلا، "لماذا لم تستدع النيابة ابنتى لسماع أقوالها لو كانت طرفاً فى الأزمة المثارة مؤخراً فى وسائل الإعلام؟".

وكشف الحضرى أن ابنته ستتنازل عن المحضر الذى حررته مؤخرا ضد فرد الأمن، ليسدل الستار على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه فوجئ بالكثير من الشائعات والاجتهادات التى أثيرت وأخذ الأمر أكثر من حجمه.

فى السياق ذاته، أعلن أشرف عبد العزيز محامى عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضرى بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضرى لم تتدخل فى المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة فى صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلى إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها، لذا وجب التنبيه بالتحقق دائماً من دقة الخبر من مصدرها واحترام الحق فى الخصوصية.