شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: منتخب مصر يحتاج لتجانس اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن منتخب مصر يحتاج لتجانس بين اللاعبين وعقد جلسات تحفيزية لخلق روح قبل المواجهات المقبلة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد النجاح فى الفوز على غينيا بيساو فى ثانى مواجهات دور المجموعات.

وشدد ريان، فى تصريح لليوم السابع، على ضرورة تثبيت طريقة اللعب، خاصة أنه فى حال تأهل الفراعنة المهمة ستزداد صعوبة حال مقابلة منتخبات قوية مثل الجزائر أو كوت ديفوار .

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فى الدقيقة 69، ليهدى "الفراعنة" أول انتصار فى البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو فى المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر فى الجولة الأخيرة ضد السودان الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.