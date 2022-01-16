شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاد ابنه مالك بتورتة وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلي على الاحتفال بعيد الميلاد الـ 4 لابنه مالك، ونشر صورة من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام، ظهرت فيها تورته عيد الميلاد وصورة مرسومة لابنه وهو يحتفل على طريقة والده بوضع يده على اذنه.

ولاقت الصورة التى نشرها مؤمن زكريا لابنه إعجاب محبيه ومتابعيه، حيث حصلت على مايزيد عن 6 آلاف لايك فى دقائق قليله فقط من نشرها.



حساب مؤمن زكريا على انستجرام



عيد ميلاد مالك مؤمن زكريا

فى سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رسالة مؤمن زكريا التي وجهها إلى جماهير الكرة المصرية من خلاله، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، مؤمن زكريا أبلغني عبر رسائل الواتس آب أنه حصل على تأشيرة إنجلترا للسفر فى رحلة علاجية وقال لي "ادعيلي وخلي الناس تدعيلي حاسس ان ربنا هيكون كاتبلي خير".

وفي وقت سابق، تواصل مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا ووعدوه بحل الأزمة والتدخل لاستخراج التأشيرة في أسرع وقت ممكن تمهيداً لسفره والخضوع لفحوصات طبية تحت اشراف أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته.

ويعد مؤمن زكريا واحد من أفضل لاعبى الكرة المصرية، حيث يعد واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة، كما تميز أيضا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016، ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربى موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادى المصرى مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربى كشرط