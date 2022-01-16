شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لجلسة حسم ملف أشرف بن شرقي عقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادى الزمالك لجلسة الحسم مع المغربى أشرف بن شرقي من أجل الوقوف على ملف التجديد عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده المغربى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، خاصة فى ظل فتح خط مفاوضات معه من جانب القلعة الحمراء.

أشرف بن شرقي

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ في فترة السماح بدءا من يناير الجارى وحتى انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

ورفض اللاعب مسبقا توقيع عقد جديد مع الزمالك وتمسكه بخوض مغامرة جديدة بعيدا عن ميت عقبة، في ظل معاناته من وجود أزمة في دفع مستحقاته المالية بانتظام طوال مدة عقده مع القلعة البيضاء.

ومنح بن شرقى الزمالك فرصة للتفوق على الأهلي في عدد اللاعبين الدوليين المتواجدين في بطولة كأس الأمم ويصبح النادى الأكثر تمثيلاً فى البطولة.

وقرر البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المغرب استدعاء بن شرقي على حساب بدر بانون لاعب الأهلي المصاب، ليرتفع عدد لاعبي الزمالك إلى 9 لاعبين في كأس الأمم بينما تراجع عدد لاعبي الأهلي إلى 8 بعد استبعاد المدافع المغربي من قائمة أسود الأطلسي، ليصبح الأبيض أكثر الأندية يتواجد لاعبوها في البطولة؟

وارتفع عدد لاعبي الزمالك إلى 9 لاعبين في البطولة وهم أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب وثنائى منتخب تونس سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى، بجانب 6 في المنتخب الوطني وهم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) .

وتلقى بن شرقي مفاوضات مع أندية إماراتية وقطرية أبرزها نادي الدحيل الذي يلعب له التونسي فرجاني ساسي حاليا، والذي رحل عن الزمالك بعد رفض تجديد عقده من أجل الحصول على راتب سنوي بقيمة 3 ملايين دولار ضعف ما كان يتقاضاه في القلعة البيضاء.