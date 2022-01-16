شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجزيرة يفتتح منطقة للكلاب وألعابها واحتياجاتها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مجلس إدارة نادى الجزيرة، برئاسة شريف سيف النصر، منطقة للكلاب بمقر النادى بالزمالك، لتضم الكلاب، وألعابهم، واحتياجاتهم الغذائية، لمنع إزعاج الأعضاء، وتجنباً لشكوى البعض من تواجد الكلاب داخل النادى.

وخصص المجلس منطقة بالنادى لتواجد الكلاب، مخصصة لاحتياجاتهم الغذائية، وألعابهم، وهى عبارة عن مكان مغلق محاط بالأسوار، مع السماح لأصحابهم بالتواجد معهم فى المنطقة المخصصة لهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجزيرة عبر السوشيال ميديا صورا من افتتاح المنطقة وبعض الفيديوهات أيضا.

يذكر أن نادى الجزيرة يحتوى على منطقة مخصصة لمقابر القطط والكلاب أيضا كأول نادٍ فى مصر يقوم بذلك.



مجلس الجزيرة فى افتتاح منطقة الكلاب