شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطفوا الأضواء فى ليلة تصحيح مسار الفراعنة بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر فى تصحيح المسار ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى ظل تحقيق فوزه الأول بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".

وظهر عدد من اللاعبين بأداء قوى فى ظل تغيير التشكيل الذى أجراه المدير الفنى كالروس كيروش و أيضا على صعيد التبديلات .

ويرصد الخليج 365 أبرز من خطفوا الأضواء فى مباراة غينيا بيساو كالتالى :

عمر كمال عبد الواحد

نجح عمر كمال الجناح الطائر لمنتخب مصر فى خطف الأنظار بمواجهة غينيا بيساو التى نجح فيها الفراعنة فى الفوز بنتيجة 1/0 فى ثان مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

و نجح عمر كمال فى تقديم عرض أكثر من ممتاز و إستطاع أن يساهم فى عرضيات خطيرة لمنتخب مصر وسط روح وطموح قوى فى الفوز باللقاء بروح الشباب.

ويطمح كمال فى تقديم عروض قوية فى المباريات المقبلة للزحف نحو النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخ الفراعنة .

أحمد سيد زيزو

بينما خطف أحمد سيد زيزو الأضواء فى ظل نزوله فى الشوط الثانى بعدما قرر كيروش تنشيط نصف الملعب بعد مرور أول تلت ساعة فى الشوط الثانى بدون تسجيل في محاولة لتنشيط هجوم الفراعنة حتى سجل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69 بعد استقبال عرضية متقنة من السولية في خلف دفاع غينيا بيساو وسددها مباشرة بيسراه لتمر على يسار الحارس وتسكن

عمرو السولية

أما عمرو السولية فنجح بقوة فى تقديم عرض جيد فى لقاء غينيا بيساو خاصة على صعيد جرأة التسديد من خارج منطقة الجزاء ، لا سيما و أنه نجح فى منح محمد صلاح عرضية الهدف الذى سجله النجم العالمى فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء .