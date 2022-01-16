الامارات | حسام حسن: الجيل الحالي لمنتخب مصر أفضل من جيل "المعلم"

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الجيل الحالي لمنتخب مصر أفضل من جيل "المعلم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر نجم وقائد المنتخب المصري السابق لكرة القدم، المدرب الحالي للاتحاد السكندري، حسام حسن، أن الجيل الحالي لمنتخب (الفراعنة)، أفضل من الجيل الذي لعب مع المدرب الوطني حسن شحاته، وحصل على ثلاثة ألقاب متتالية لبطولة الأمم الافريقية. وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "لو قارنا الجيل الحالي من اللاعبين وجيل 2006، سنجد أن الأفضلية بالأرقام تنحاز للمجموعة الحالية التي يكفي وجود واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بينها".

وأضاف "العميد": "محمد صلاح يستطيع أن يُعطي الإضافة لأي فريق أو منتخب يلعب بين صفوفه ووجوده كاف لصناعة الفارق وهذا ما يميز هذا الجيل إضافة لوجود مجموعة غير قليلة من اللاعبين المحترفين في أكبر وأهم الدوريات العالمية وهذا ما كان يفتقده حسن شحاته في تشكيلته".

وأشار: "أستطيع القول أيضا أن الأهلي قدم عملا كبيرا لمنتخب مصر لم يستغله المدرب البرتغالي كيروش، بوجود عناصر جاهزة ولديها الخبرات الافريقية والدولية من خلال الحصول على بطولتين متتاليتين للأندية الافريقية، وبرونزية بطولة العالم، وهذا العمل المميز يُحسب للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي لا أرى منطقية في انتقاده فقد قام بعمل جيد للنادي والمنتخب معا، لهذا فإن كافة الأسباب قد اجتمعت ليفوز منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية الحالية ولكن للأسف الأداء الذي ظهر عليه الفراعنة أمام نيجيريا وغينيا بيساو يبعث المزيد من القلق لدى الشارع الكروي في مصر".

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