الامارات | محترف بالدوري الكندي ينضم إلى قائمة منتخب سورية في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن محترف بالدوري الكندي ينضم إلى قائمة منتخب سورية في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة الإشراف على الدوري السوري، وملف اللاعبين المغتربين في سورية، وائل عقيل، انضمام ملهم بابولي المحترف في الدوري الكندي، إلى صفوف منتخب "نسور قاسيون" في اللقاءين المرتقين أمام منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية في الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عقيل في تصريحات لموقع "سناك سوري": "الاخبار المتداولة عن انضمام بابولي إلى قائمة المنتخب السورية صحيحة". وأوضح: "سيكون بابولي، ضمن قائمة المنتخب السوري الذي سيقيم في 20 الجاري معسكره الخارجي في الإمارات، استعداداً للمواجهتين المرتقبتين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية".

وعن التحاق محترفين أخرين بالمنتخب، قال:"في حال كانت أوراق حسام عايش جاهزة سيتواجد في القائمة، وهو الوحيد المتاح حالياً".

وأضاف: "لم يحدث أي تقدم أخر على صعيد خليل الياس، في ظل مواصلة العمل على ملف أوراقه، فيما لا يزال أمر بابلو صباغ رهناً بقراره واختياره باللعب لصالح المنتخب السوري أو الكولومبي".

واستهل ملهم بابولي (29 عاماً) مسيرته الكروية في 2014 مع أكاديمية تورنتو، وقاد الأكاديمية للفوز بدوري مقاطعة "أونتاريو"، قبل أن يوقع رسمياً في 2015 على عقد احترافه مع نادي تورنتو، وفي 2017 انتقل إلى نادي سيغما، قبل الانتقال إلى الاتحاد السوري حتى 2018، ومن ثم العودة إلى الدوري الكندي للمحترفين، في تجربة قادته في 2019 مع ناديه أوكرينا يونايتد لاحتلال المركز الرابع على صعيد أفضل هدافي الدوري، وسمحت له لاحقاً بالانتقال إلى فورجي الذي حقق معه في 2020 لقب الدوري الممتاز.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news