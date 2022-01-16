الحضري عن منقدي المنتخب: في ناس بتدور على التريند والمشاهدات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إنه يوجد أغراض شخصية لدى البعض في الانتقادات الموجهة للمنتخب، مضيفا: "في ناس بتدور على التريند والمشاهدات".

وأبدى الحضري، غضبه في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، من الشائعات التي تطول الجهاز الفني للمنتخب وعلاقة أعضائه ببعضهم، موضحا أن الجهاز يعمل في صمت ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات.

وأضاف الحضري : "البعض يتاجر باسم مصر، ومن لم يرتدِ قميص المنتخب لا يمكنه أن يشعر بقيمة هذا القميص، البعض يطلق شائعات من أجل التريند وعمل مليون مشاهدة".

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره السوداني، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وجدد منتخب مصر آماله في التأهل لدور الـ16بعدما تغلب على منتخب غينيا بيساو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.