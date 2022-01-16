موعد مباراة مصر والسودان المقبلة.. وترتيب مجموعة الفراعنة بعد الفوز على غينيا بيساو في أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره السوداني، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وجدد منتخب مصر آماله في التأهل لدور الـ16بعدما تغلب على منتخب غينيا بيساو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي".

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، زيزو (تريزيجيه)

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max لنقل المباراة.