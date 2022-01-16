عبد الحميد بسيونى: فوز الفراعنة على غينيا مهم وبداية لما هو قادم

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القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق نادى غزل المحلة، أن فوز منتخب مصر على غينيا بيساو فى ثان مواجهات دور المجموعات بأمم أفريقيا مهم لما هو قادم على صعيد الأدوار التالية.

وقال بسيونى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الفوز على السودان أهم من أجل ضمان التأهل بشكل كبير للدور الثانى فى المنافسة، مشير إلى أنه يعتبر الفوز على غينيا البداية الحقيقية لما هو قادم كخطوة لاستعادة الثقة مجددا .

وفاز المنتخب الوطني على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.