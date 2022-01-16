شكرا لقرائتكم خبر عن لعب في الدوري الإسباني.. من هو ياسر حامد صفقة المصري الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حامد بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023.

يذكر أن اللاعب ياسر حامد والذي يعد أولى صفقات النسور الخضر بفترة الانتقالات الشتوية يشغل مركز لاعب قلب الدفاع، علمًا بأن اللاعب المولود في إسبانيا لأبٍ فلسطيني وأم أسبانية في التاسع من ديسمبر عام 1997، وسبق له اللعب لصفوف أندية اتليتك بلباو وأريناس وجيارتا وسانتورتزي وليوا وبورتوجاليتي الإسبانية قبل أن ينضم لصفوف فريق البسيتين البحريني، وقد شارك اللاعب مع المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائيين في 18 مباراة دولية نجح خلالها في إحراز خمسة أهداف.

ويختتم فريق المصرى البورسعيدي، بقيادة معين الشعبانى مدرب الفريق، استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غدا الأحد بمنافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.