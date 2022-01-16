شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يكشف تطورات إصابة بدر بانون فى "عضلة القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في النادي الأهلي، إن إصابة الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق ليست خطيرة بالشكل الذي تناولته بعض التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية، موضحاً أن حالة اللاعب مُطمئنة وليس صحيحاً إنه سيغيب عن الملاعب ثمانية أشهر بسبب مشاكل في "عضلة القلب".

وأوضح المصدر، أن الأهلي يتواصل يوميا مع بدر بانون المتواجد حالياً في الكاميرون رفقة منتخب بلاده، مُشيراً إلى أن اللاعب لا يعاني من أزمات أو مشاكل صحية خطيرة كما زعمت بعض وسائل الإعلام.

وكشف المصدر، عن وصول بانون للقاهرة في غضون الأيام المقبلة للخصوع لفحوصات طبية شاملة للأطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الإصابة حتى يبدأ البرنامج العلاجي.

ويغيب بدر بانون عن أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون كما سيغيب عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وتأتي تأكيدات مصدر في الأهلي بعدما نشر بانون عبر حسابه مؤخراً على إنستجرام توضيحاً للأنباء التى ترددت على مدار الأيام الماضية بشأن إصابته التى تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب المغربى المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال بدر بانون: "ليس من عادتى أن أنزل تفسيرات حول الأشعات، لكن أود أن أقول أن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتى ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله .. فبسبب إصابتى بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن خلفت مضاعافات تتكلب فقط الراحة وعدم بذل أى مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين ثلاث وخمس أسابيع بإذن الله المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين وأتمنى تفهم الأمر مع احترامى للجميع دون أن أنسى شكر الجميع على تفقدهم لصحتى وسؤالهم عنى وأعتذر على عدم قدرتى للرد على جميع الرسائل".