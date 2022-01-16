شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير هذا الثلاثى من مباراة الإسماعيلى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه ثلاثي فريق الكرة بالنادي الأهلي، صلاح محسن وكريم فؤاد ومحمود وحيد خطر الغياب عن الفريق في مباراة الأسماعيلي المقرر لها غداً، الاثنين، في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعاني الثلاثي السابق من إصابات مختلفة تُهدد مشاركته في مباراة الدراويش غداً بعدما شارك في مباراة الجونة الخميس الماضي بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخضع صلاح محسن وكريم فؤاج ومحمود وحيد للفحص الطبي قبل مران اليوم من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة الأهلي لمباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز بعد التعادل السلبي أمام الجونة في ضربة البداية بكأس الرابطة.

ويعاني صلاح محسن من آلام في القدم بينما اشتكى كريم فؤاد ‏من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، فيما يعاني محمود وحيد من تورم في القدم، وجاءت هذه الإصابات البسيطة في مباراة الجونة.