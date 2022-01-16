شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضاعف مكافأة الفوز على الأهلى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، مضاعفة مكافآة الفوز للفريق خلال مباراته المقبلة ضد الأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

يأتى ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المقبل لتصدر قمة المجموعة الثانية لهذه البطولة، وسعيًا وراء إسعاد جماهيره فى ظل الاستعداد الجيد للفريق قبل استئناف مسابقة الدورى العام خلال شهر فبراير المقبل.

واستمر الإسماعيلى فى معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن برنامجه الإعدادى لملاقاة الأهلى عصر غدا الإثنين على ملعب برج العرب بعد الفوز على سموحه مساء الخميس الماضى بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادى قد حرص على إجراء اتصالًا هاتفيا بالجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، للإطمئنان على حالة اللاعبين قبل اللقاء المرتقب الذى يعد واحد من أهم لقاءات الكرة المصرية.