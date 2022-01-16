شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر كمال طموح الشباب فى صفوف الفراعنة بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر كمال، الجناح الطائر لمنتخب مصر، فى خطف الأنظار بمواجهة غينيا بيساو، التى نجح فيها الفراعنة فى الفوز بنتيجة 1/0 فى ثان مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

ونجح عمر كمال فى تقديم عرض أكثر من ممتاز واستطاع أن يساهم فى عرضيات خطيرة لمنتخب مصر وسط روح وطموح قوى فى الفوز باللقاء بروح الشباب.

ويطمح كمال فى تقديم عروض قوية فى المباريات المقبلة للزحف نحو النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخ الفراعنة.

وشارك عمر كمال مع فيوتشر فى 6 مباريات هذا الموسم بالدورى العام سجل خلالها هدفاً واحداً، قبل أن يضمه كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، إلى بطولة كأس العرب، ويبقى عليه مجدداً فى قائمة الفراعنة التى تستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر كمال فى الصور التالية :