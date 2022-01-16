شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستدرج الاتحاد "المنتشي" بحثاً عن أول انتصار فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من مصر المقاصة بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة الدوري بجانب إشراك الصفقات الجديدة مثل محمود شبانة لتجهيزهم للتحديات المقبلة ، ويغيب عن زعيم الثغر في كأس الرابطة اللاعب سعيدو سيمبوري بتواجده مع منتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية.

وفى المقابل، تبدو صفوف المصرى والمقاصة مكتملة في ظل عدم وجود لاعبين دوليين لهم يشاركون في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.

وكان معين الشعباني قد أكد فى وقت سابق، أن النادي المصري يستهدف الوصول إلى أبعد مدى فى بطولة كأس رابطة الأندية والتتويج بها، كما يستهدف أيضاً اختبار اللاعبين وإعدادهم قبل استئناف الدوري العام وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية ووقع الجهاز الفني للمصري، غرامة مالية على جميع اللاعبين عقب الهزيمة من المقاصة.