"متحدون مهما حدث".. كيروش يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الفوز على غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أهدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، الفوز على غينيا بيساو إلى المشجعين، مؤكدًا أن الفريق انتعش بالروح والشجاعة.

وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد خلال مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021".

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب كيروش: "نهدي هذا الفوز لمشجعينا، لقد انتعش اللاعبون بروح الفريق العظيم والشجاعة".

وتابع:"أحسنتم أيها الرجال.. سنقف معا ومتحدين مهما حدث".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا الذي ضمن التأهل رسميا كمتصدر لمجموعة مصر.