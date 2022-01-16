الامارات | المحكمة الفدرالية الأسترالية ترجئ قرارها بشأن ديوكوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الفدرالية الأسترالية ترجئ قرارها بشأن ديوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال مصير نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش معلّقًا في أيدي المحكمة الفدراليّة الأستراليّة التي يُنتظر أن تُصدر في وقت لاحق اليوم قرارها بشأنه، بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها مرّة ثانية. وقال محامو ديوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة". كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة التي تعتبر أنّ وجود الصربي البالغ الرابعة والثلاثين في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".

وبعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة الجمعة تأشيرته. لكنّ ديوكوفيتش الذي لا يُخفي رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، يعتزم أن يُواجه هذا القرار حتّى النهاية. وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود ديوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت تواصل المتحوّرة أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.

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