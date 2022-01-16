الامارات | ليفربول يحتفل بمحمد صلاح حتى في غيابه.. والاتحاد الإفريقي "فعلها كفرعون"

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفل بمحمد صلاح حتى في غيابه.. والاتحاد الإفريقي "فعلها كفرعون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بهداف الفريق محمد صلاح، عقب تحقيق مصر لأول فوز في البطولة الإفريقية بهدف جاء من توقيع محمد صلاح، في مرمى غينيا بيساو، ليواصل النادي الاحتفال باللاعب وأهدافه وتألقه حتى وهو بعيد عن النادي.

واعتاد الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع تويتر، الاحتفال دائماً بأهداف محمد صلاح مع ليفربول، ولكنه لم يغفل أيضاً الاحتفال بهدف أفضل لاعبي الفريق الإنجليزي في البطولة الإفريقية.

وكتب حساب ليفربول في تهنئته للاعب: " بهدف الملك المصري محمد صلاح.. منتخب مصر يحقق الفوز أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية، تهانينا مو صلاح".

كما نشر حساب ليفربول هدف محمد صلاح، في المباراة وكتب: "محمد صلاح يفتتح أهدافه في كأس الأمم الإفريقية".

وكان محمد صلاح قد أكد في لقاء تلفزيوني بعد المباراة صعوبة المهمة وسعادته بالفوز ( طالع التفاصيل )

ومن جانب أخر احتفل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهدف محمد صلاح وفوز المنتخب المصري، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر تويتر تهنئة رائعة للاعب المصري قال فيها: "فعلها كفرعون.. واحتفل كملك!".

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