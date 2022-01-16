شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم ببيراميدز فى مهمة الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فيوتشر نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي لضمان التأهل للدور التالى بالمسابقة ، ويغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وفى المقابل،ـ يغيب عن بيراميدز في مباريات كأس رابطة الأندية خمسة لاعبين لمشاركتهم بكأس الأمم الأفريقية هم الثنائى إيريك تراورى في صفوف منتخب بوركينا فاسو و ويلفريد كانون في صفوف منتخب كوت ديفوار بجانب ثلاثة لاعبين في منتخب مصر هم (عبد الله السعيد – إبراهيم عادل – رمضان صبحي)، وطالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بتصحيح المسار والعودة للانتصارات بعد الخسارة في أول مباراة بالمسابقة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة