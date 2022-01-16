شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه من فاركو تنعش خزينة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادى الإسماعيلى بمبلغ 5 ملايين جنيه، تسلمها النادى من فاركو قيمة صفقة بيع شكرى نجيب مهاجم الدراويش، وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى الموافقة على انتقال شكرى نجيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لصفوف فريق فاركو وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى.

وتلقى النادى عدة عروض لضم اللاعب، إلا أنه تم الاستقرار على رحيله إلى الوافد الجديد بمسابقة الدورى الممتاز باعتباره العرض الأكبر ماديا والأكثر جدية من بين تلك العروض.

وفضّل الإسماعيلى تحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل اللاعب بعد انتهاء كافة محاولات تمديد عقده ومفاوضات ترضيته ووضعه ضمن لاعبى الفئة الأولى إلا أنه لم يستجب لجميع محاولات مجلس الإدارة.

وتعاقد الاسماعيلى مع ثلاثة صفقات بالميركاتو الشتوى الحالي هي البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والايفوارى جاك بوريل بورى.