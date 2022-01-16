شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدعم الاستقرار ويؤكد صرف مستحقات الجهاز الفنى ويرفض الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فرص حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق والجهاز الفني، رافضًا كافة الأخبار التي يتم تداولها والتي وصفها بالشائعات، حيث أكد الخواجة الفرنسي أنه حصل هو وجهازه المعاون على مستحقاتهم في الفترة الماضية، وشدد المدير الفني للفريق الأبيض على أن هناك شائعات عديدة تترد في الآونة الأخيرة، ولكنه يركز في عمله دخل الملعب فقط ولا يلتفت للشائعات.

وأضاف المدير الفني للفريق الأبيض أنه فوجئ بالعديد من الشائعات، ولكنه يتجاهلها ويركز في عمله، كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التعادل مع إنبي في كأس الرابطة نتيجة منطقية، خاصة أن أداء فريقه كان متوسطا، تابع إنه لم يقدم الكرة الهجومية المطلوبة في مباراة إنبى، وشدد على أنه يثق في تحسن الأداء والمستوى في المباريات المقبلة.

وأكد كارتيرون أن مصطفى فتحي، لاعب موهوب، ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود رغم إنه عنصر مهم بالفريق، وشدد المدير الفني على أن فريقه يسعى للفوز بالبطولة، كما أن كأس الرابطة فرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصورة أساسية.

وأضاف أن البطولة قد تكون صعبة خاصة أن الفريق يفتقد لعدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية، ولكن الفريق يخوض المباريات للفوز، وأشار إلى أنه دفع بيوسف أوباما في مركز المهاجم لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل، كما أنه كان يرغب في أن يلعب أوباما ومصطفى فتحي معا في لقاء إنبي.

وأشار إلى أن رزاق ليس جاهزا بنسبة 100% بعد عودته من الإصابة، وكان يفضل الدفع به في مركزه كجناح أيسر بدلا من المهاجم الصريح.

وتحدث المدير الفني على ترتيب مسددي ركلات الترجيح وأضاف أن أحمد سيد زيزو رقم واحد في المسددين، وبن شرقي الثاني وأوباما الثالث، وبالتالي هو من سدد اليوم لأن رقم واحد في المتواجدين بالملعب.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.