شكرا لقرائتكم خبر عن براون يضع برنامجا بدنيا لتجهيز الصفقات الجديدة فى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، برنامجا بدنيا وفنيا لتجهيز الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادى بالميركاتو الشتوى الحالى، وهم البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والإيفوارى جاك بوريل بورى.

وظهر سايكو في مباراة الإسماعيلى مع سموحة بالجولة الأولى لكأس الرابطة والتي فاز بها الدراويش بهدف دون رد، وقدم اللاعب مردودا جيدا للغاية فى أولى مبارياته بالقميص الأصفر، فيما يستعد البوليفى كارميلو للظهور مع الإسماعيلى في مباراة الأهلى المقرر لها عصر غد الاثنين بالجولة الثانية للمسابقة بعد وصول بطاقته الدولية فيما يتم تجهيز الايفوارى جاك بوريل بورى للظهور مع الدراويش في مباراة الجولة الثالثة لكأس الرابطة أمام البنك الاهلى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى أن تساهم الصفقات الجديدة في تعديل نتائج الفريق بالدوري لذلك استقر الجهاز الفنى على تجهيزهم في مباريات كأس الرابطة لزيادة الانسجام بينهم وبين زملاؤهم قبل عودة مباريات الدوري.

وطلب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، إعارة حازم مرسى مهاجم الدراويش الصاعد لأحد الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى يكتسب اللاعب الخبرة اللازمة، ويعود للقلعة الصفراء بداية من الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلى قد وضع حازم مرسى على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الجارى، ولكن اللاعب يشارك بصفة مستمرة في التدريبات مع الفريق الأصفر.