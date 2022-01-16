شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يصل القاهرة بعد إصابته بالرباط الصليبي مع المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى القاهرة على متن طائرة الجماهير التي وصلت فجر اليوم قادمة من الكاميرون بعد حضور مباراة مصر وغينيا بيساو.

وتعرض أكرم توفيق لقطع في الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا الأولى، ليتقرر عودته للقاهرة لاستكمال العلاج والتنسيق مع ناديه لإجراء جراحة الصليبي.

يذكر أن منتخب مصر فاز أمس على غينيا بيساو في الجولة الثانية ليحصل على ٣ نقاط في المجموعة الرابعة ويحتل المركز الثاني خلف نيجيريا المتصدر ب٦ نقاط.