شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات المالية لمواجهة هوجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على أى لاعب يثبت إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد حالة التهاون التى لاحظها الجهاز الطبى باستهانة اللاعبين بالإجراءات الاحترازية التى وضعها لهم ما يضع العراقيل أمام المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بعد هوجة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أبرز نجومه.

وخسر الأهلى جهود أكثر من لاعب فى مباراة الجونة الخميس الماضى بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة التى انتهت بالتعادل السلبى، وخسر كلاً من، رامى ربيعة، بيرسى تاو، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر لإصابتهم بفيروس كورونا.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، رسالة تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة التواجد فى التجمعات والأفراح والمناسبات الاجتماعية خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وزيادة معاناة الفريق الذى يرتبط بتحديات صعبة خلال الفترة المقبلة.

وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، فى إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.