شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يستضيف إيسترن كومباني فى الجولة الثانية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره إيسترن كومبانى فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر ايسترن كومبانى بثلاثية دون رد من فيوتشر في نفس الجولة.

ويتطلع تامر مصطفى، المدير الفني لمصر المقاصة، لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مباريات الدوري، لتحسين ترتيب الفريق الفيومى في جدول المسابقة لاسيما بعد الفوز العريض في الجولة الأولى للمسابقة على المصرى البورسعيدى مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي.

ويسعى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.